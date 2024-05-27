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Чехия обошла Россию по количеству медалей на чемпионатах мира по хоккею

Чехия обошла Россию по количеству медалей на чемпионатах мира по хоккею
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В Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.

ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Пастрняк (Кундратек, Гайек) – 49:13     0:2 Кемпф – 59:41    

Таким образом, Чехия выиграла свою 14-ю медаль в истории (после распада Чехословакии) на чемпионатах мира. По этому показателю чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств.

При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Отметим, что следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

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