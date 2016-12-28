«Нефтехимик» — «Северсталь»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3.В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Дмитрий Огурцов, оформивший дубль, Игорь Бортников и Рикард Йюнге. Голы «Северстали» на свой счёт записали Максим Трунёв, Даниил Вовченко и Юрий Трубачёв.