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Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад
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«Нефтехимик» — «Северсталь»: видеообзор
28 декабря 2016, среда. 08:41.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Северсталью». Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3.
В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Дмитрий Огурцов, оформивший дубль, Игорь Бортников и Рикард Йюнге. Голы «Северстали» на свой счёт записали Максим Трунёв, Даниил Вовченко и Юрий Трубачёв.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 3
2:1, 1:1, 1:1
Северсталь
Череповец
1:0
– Огурцов (Порядин, Бортников) – 11:00 (5x5)
,
2:0
– Бортников (Первышин, Полыгалов) – 14:38 (5x5)
,
2:1
– Трунёв (Вовченко) – 19:35 (5x5)
,
2:2
– Вовченко (Стасенко) – 21:12 (5x5)
,
3:2
– Йюнге (Сергеев, Столяров) – 34:41 (5x5)
,
3:3
– Трубачёв (Вовченко) – 46:41 (5x5)
,
4:3
– Огурцов (Сергеев, Столяров) – 53:21 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Северсталь
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