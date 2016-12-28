Григорьев: мне будет несложно перестроиться после «Адмирала»

Защитник «Авангарда» Михаил Григорьев поделился впечатлениями от перехода в омскую команду.
«Хорошая команда, играет в хоккей. Техничные игроки собраны, много думают на площадке, много нестандартных решений принимают. Я думаю, мне будет несложно перестроиться после «Адмирала».
Кого знаю? Да практически всех. Знакомиться только с тактикой пришлось. Посмотрел матч с «Трактором», потом поговорил с тренером. Теперь надо только играть.
Матч с «Барысом»? Первое звено у соперника в порядке. Вообще, всегда нужно выходить и выкладываться, полностью выполнять установку. Если выполним всё это – выиграем. То, что травмированных прибавилось, – на это не нужно обращать внимания. У нас все могут решать любые задачи», – сказал Григорьев.