Маклеллан: у «Эдмонтона» нет защитника-квотербека

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан рассказал, какого игрока не хватает защитной линии его команды.
«Сейчас Рождество, все загадывают желания. Мы, тренеры, обычно никогда не бываем удовлетворены составом до конца. Когда вы говорите о защитниках-квотербеках, которые набирают много очков в большинстве, у нас такого нет. Ожидаем, что некоторые из наших защитников будут расти в плане результативности.
Выигрывает всегда коллектив. Даже если есть так называемый «элитный» или «первый» защитник, вся группа обороны должна хорошо играть. Сейчас лидер нашей обороны – это Секера. Он опытный парень, который привык к нашей системе и может показывать в ней свои сильные стороны. Сейчас у них получилась хорошая пара с Расселлом», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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