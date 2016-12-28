Гуськов: Плэтт привнесёт креатив в ЦСКА, а «Динамо» М сейчас поймало свою игру

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от московского дерби. Матч ЦСКА — «Динамо» М пройдёт сегодня, 28 декабря. Начало — 19:30 мск.
«Все матчи между командами, у которых стоит задача выиграть Кубок Гагарина, проходят в очень напряжённой борьбе. Поединки между ЦСКА и московским «Динамо» — не исключение. Настрой на такие встречи у хоккеистов совершенно другой, и не важно, на каком месте находятся сейчас бело-голубые и «армейцы». Ребята выходят конкретно на этот матч, отсюда отчаянная борьба и поэтому победитель определяется только в серии послематчевых буллитов.
В середине декабря ЦСКА подписал Плэтта. Считаю, что это усиление для московских «армейцев». Не знаю, по каким причинам контракт с ним не был продлён в конце прошлого сезона, но Плэтт — тот игрок, который по ходу чемпионата может влиться в любую команду. Он очень хорош индивидуальными действиями, может отработать и в нападении, и в защите. Плэтт — взрывной форвард и по-хорошему провокационный хоккеист. Он привнесёт креатив в игру команды Квартального.
«Динамо» сейчас поймало свою игру и идёт своим темпом. По последним матчам видно, что наладилась игра во всех линиях. Что касается ЦСКА, то может сыграть как и великолепный матч, так и оступиться, как это было с «Локомотивом». Где-то московским «армейцам» не хватает везения. Но в любом случае у подопечных Квартального достаточно сил, есть хватка, но вот с ярославцами не удалось довести матч до победы», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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