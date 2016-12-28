Гаврилов: до сих пор удивляюсь, почему бело-голубые мне не забили гол

Вратарь «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от пребывания в команде.«Летом вместе с агентом занимались поиском работы. Нам позвонил тренер вратарей «Салавата» и сказал, что во мне есть заинтересованность. Так всё и завертелось. Я уже давно в хоккее. Знал, что уфимский клуб с амбициями, чемпионской историей, поэтому сомнений не было. В принципе с ХК «Сочи» было не тяжело расставаться. Хотя и коллектив был хороший, и к погоде уже привык: тепло, снега зимой мало. Но к росту в карьере приводит опыт и передвижение. Я рассматривал только КХЛ. Два клуба предлагали варианты, но они долго не давали ответа – сами виноваты. А в «Салавате» и тренера знал, и вратарей, и был уверен, что мне здесь будет комфортно работать. Поначалу действительно обозначили, что Сведберг основной. Но сейчас мы играем практически пополам, и не скажу, что я второй. По крайней мере я себя не ощущаю таковым. У нас конкуренция. Во всём, что не касается льда, поддерживаем друг друга, общаемся, насколько нам позволяет язык. А в игре мы уже соревнуемся: он хочет выглядеть лучше меня, я так же. И это нормально.Я играл раньше с Нестеровым и Лазаревым в «Атланте». Не скажу, что были друзьями, но, когда пересекались, парой фраз перекидывались всегда. Вообще, я коммуникабельный человек, быстро нахожу со всеми общий язык. Просто сейчас хоккей такой: ребята часто переходят из клуба в клуб, и по-другому никак.Курьёзный эпизод в матче с московским «Динамо»? С моей позиции был обычный игровой момент: мы забили гол, загорелась лампочка, заиграла музыка. А вот насчёт свистка мы с ребятами до сих пор спорим. Мне тоже показалось, что судья остановил игру. Я уже был в своих мыслях: счёт 2:1, до конца игры оставалось 6-7 минут, главное — выстоять. Отвернулся, стал пить, как вдруг, будто шестым чувством, засёк: за моей спиной шайба! До сих пор удивляюсь: почему мне не забили гол? После матча мне пришло более 200 сообщений, посыпались звонки. За трое суток устал объяснять, как так вышло, но постепенно всё стихло», — цитирует хоккеиста «Комсомольская правда».