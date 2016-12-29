Панарин продлил контракт с «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»продлил контракт с клубом, сообщает The Athletic. Детали соглашения пока неизвестны.Продление контракта с Панариным было одной из приоритетных целей клуба. Он провёл за «Чикаго» в общей сложности 117 игр, забросив 45 шайб и сделав 69 передач. В среднем Панарин набирает 0,97 очка за игру.Прежняя зарплата россиянина в клубе составляла $812,5 тыс. за сезон и была ограничена контрактом новичка. Также в качестве бонусов за сезона в «Чикаго» он получил $ 2,57 млн.