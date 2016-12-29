Степанов: радостно, что «Витязь» обыгрывает соперников за место в плей-офф

Нападающий «Витязя»отметил, что плей-офф для его команды уже начался. После 44 матчей «Витязь» набрал 66 очков и занимает восьмое место в Западной конференции.«Раньше «Витязь» славился своими бойцами, а теперь у нас игровая команда. Хорошая линия атаки, наведём порядок и в защите. Иногда делаем глупые ошибки, из-за которых пропускам голы. Скоро плей-офф, и я надеюсь, там всё будет по-другому. По сути, для нас он уже начался, сейчас идут стыковые матчи с соперниками, которые так же, как и мы, борются за попадание в восьмёрку. И очень радостно, что получается их обыгрывать. Например, дважды «Спартак», который всегда был для нас неудобным соперником», — цитирует Степанова пресс-служба КХЛ.