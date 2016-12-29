Гаврус: простуда меня немного подкосила, но теперь всё позади

Нападающий минского «Динамо» Артур Гаврус поделился мнением о своём состоянии.«Уже значительно лучше себя чувствую, учитывая то, что вышел на лёд. Конечно, подкосила меня немного простуда. Но всё позади: готовлюсь к приезду команды и к предстоящим матчам.Ещё у меня был сломан нос? Во время турнира в Швейцарии, когда я был в составе национальной команды, на тренировке один из партнёров случайно попал мне шайбой в лицо, сломал носовой хрящ. Отыграл эти матчи в маске, но сейчас уже никаких проблем в связи с этим не испытываю», — цитирует Гавруса официальный сайт клуба.