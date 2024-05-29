«Лучшее, что ты сделал за игру». Ткачук ответил Крайдеру, выбросившему его капу на трибуны

В начале третьего периода четвёртого матча серии финала Восточной конференции нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер в остановке игры вырвал изо рта форварда «Флориды» Мэттью Ткачука капу и выбросил её на трибуны.

«Я сказал ему: «Это лучшее, что ты сделал за весь матч», – цитирует Ткачука журналист Джеймсон Олив.

Напомним, в Санрайзе (США) прошёл четвёртый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ). «Пантеры» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Нью-Йорк.

Крайдер до сих пор не смог набрать ни одного очка в четырёх матчах серии с «Флоридой». За предыдущие 10 матчей текущего плей-офф нападающий набрал 10 (7+3) очков.