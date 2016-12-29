Войнов: СКА потерял удачу, а когда теряешь – тяжело её обратно вернуть

Защитник СКАпрокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» со счётом (1:2).«Не знаю, что сегодня случилось со СКА. Если бы начали игру так же, как заканчивали, то, может быть, и результат был бы другой. У «Локомотива» вратарь сегодня сыграл очень хорошо. Конечно, подпортили себе и болельщикам настроение перед Новым годом. Хотели последний в году матч выиграть, но не получилось.Что говорил Знарок в перерывах? Вы видели, что игра поменялась. Что-то говорил. Я не знаю, почему команда не реализует большинство в двух матчах подряд. Нет удачи, потеряли. А когда теряешь – тяжело её обратно вернуть», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.