Сергачёв: у сборной России все бились, играли в тело, но что-то пошло не так

Защитник сборной России Михаил Сергачёв прокомментировал итог матча группового этапа МЧМ-2017 с командой США. Команда Валерия Брагина проиграла со счётом 2:3.
«Мы бросали по воротам, немного не повезло на добиваниях. То шайба не туда отскакивала, то их вратарь тащил. В своей зоне мы не сыграли так, как нужно. Даже отличным форвардам нужно хладнокровие, чтобы забить гол. У нас что-то пошло не так, хотя все бились и старались, играли в тело.
В начале матча мы очень много удалялись, почти весь первый период играли в обороне. Потом пришлось возвращаться в игру, а это очень тяжело. Старались, почти смогли, но не дожали. Мы не играем в плохой хоккей, просто надо было забивать на отскоках, лучше реализовывать большинство. Побыстрее выходить из своей зоны, быть расторопнее. У всех есть уверенность, что мы можем обыграть любого соперника. На всех настраиваемся», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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