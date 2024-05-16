В пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения двух периодов счёт в матче равный — 2:2.
В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Джо Павелски. Благодаря точному броску в первом периоде 39-летний Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя показатель Дино Сиссарелли. В активе Павелски стало 74 заброшенные шайбы в 194 матчах, тогда как Дино забил 73 гола в 141 встрече.
Следующей целью для Джо теперь является показатель Марио Лемье, который забросил 76 шайб в 107 матчах. Рекорд же НХЛ по голам в плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки (122 в 208). В топ-3 также входят Марк Мессье (109 в 236) и Яри Курри (106 в 200). В пятёрке лучших располагаются ещё и Бретт Халл (103 в 202) с Гленном Андерсоном (93 в 225).
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