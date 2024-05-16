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39-летний Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в розыгрышах Кубка Стэнли

39-летний Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в розыгрышах Кубка Стэнли
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В пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Джо Павелски. Благодаря точному броску в первом периоде 39-летний Павелски вышел на чистое 13-е место по голам в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя показатель Дино Сиссарелли. В активе Павелски стало 74 заброшенные шайбы в 194 матчах, тогда как Дино забил 73 гола в 141 встрече.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен – 45:44 (5x5)    

Следующей целью для Джо теперь является показатель Марио Лемье, который забросил 76 шайб в 107 матчах. Рекорд же НХЛ по голам в плей-офф принадлежит Уэйну Гретцки (122 в 208). В топ-3 также входят Марк Мессье (109 в 236) и Яри Курри (106 в 200). В пятёрке лучших располагаются ещё и Бретт Халл (103 в 202) с Гленном Андерсоном (93 в 225).

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