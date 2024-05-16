Джо Павелски обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Джо Павелски. Второе очко в матче позволило ветерану НХЛ выйти на чистое четвёртое место по баллам в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя показатель капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В активе Павелски стало 142 (74+68) очка в 194 матчах, тогда как россиянин набрал 141 (72+69) очко в 151 матче.

На первых двух строчках по очкам среди действующих игроков в истории проведения плей-офф НХЛ располагаются форварды «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (201 очко в 180 матчах) и Евгений Малкин (180 баллов в 177 встречах). Топ-3 замыкает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (167 очков в 147 матчах).