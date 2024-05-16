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Джо Павелски обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Джо Павелски обогнал Александра Овечкина по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
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В пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Джо Павелски. Второе очко в матче позволило ветерану НХЛ выйти на чистое четвёртое место по баллам в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя показатель капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В активе Павелски стало 142 (74+68) очка в 194 матчах, тогда как россиянин набрал 141 (72+69) очко в 151 матче.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен – 45:44 (5x5)    

На первых двух строчках по очкам среди действующих игроков в истории проведения плей-офф НХЛ располагаются форварды «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (201 очко в 180 матчах) и Евгений Малкин (180 баллов в 177 встречах). Топ-3 замыкает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (167 очков в 147 матчах).

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