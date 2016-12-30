Макдэвид: я стараюсь не думать о гонке бомбардиров

Форвард «Эдмонтон Ойлерз»высказался о гонке бомбардиров, в которой сейчас делит первое место в лиге с Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз».«Стараюсь не думать об этом. Нельзя погружаться в неё. Если такое произойдёт, уровень игры снизится. Надо просто играть, стараться. Что будет, то будет. В НХЛ много хороших игроков, многие могут забивать. Так что посмотрим, что получится.Кросби догнал меня? Это неудивительно. Мы все знаем, на что он способен. Нельзя не восхищаться его умением забивать, умением открыться. Так что этому не стоит удивляться», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.