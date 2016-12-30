Беднар: «Колорадо» должен стараться выиграть некоторые матчи

Главный тренер «Колорадо Эвеланш»прокомментировал поражение от «Даллас Старз» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы вместе с парнями стараемся оставаться позитивными. Мы хотим, чтобы у ребят было хорошее настроение, чтобы они были хорошими одноклубниками друг для друга, стараемся контролировать нашу рабочую этику, наше внимание к деталям и дисциплине.Вне зависимости от нашего результата, от счёта на табло – это наше послание на весь сезон. Мы просто должны продолжать двигаться вперёд, быть упорными и стараться выиграть некоторые матчи», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.