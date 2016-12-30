Филипенко: у «Югры» есть костяк болельщиков — около 2500, это очень много

Генеральный директор «Югры»подвёл итоги 2016 года.«Мы проработали вместе с командой первый сезон. Пока не слишком удачный для главной команды, но мы боремся. Зато все остальные наши команды радуют. Хоккейный клуб «Югра» — это не только команда КХЛ. Это ещё и команда Молодёжной хоккейной лиги, и юношеская, и детские команды, в которых 370 человек занимается и из Ханты-Мансийска, и из округа. Мы стараемся максимально комплектовать команду мастеров своими воспитанниками. Не всё получается так, как хочется. Хотя, если посмотреть статистику, то больше половины наших поражений — это поражения в одну шайбу. Порой это были даже нелепые поражения, но тем не менее факт есть факт. Надеюсь, что ситуация изменится, и определённые шаги в этом направлении уже сделаны. Этот год мы закончили победой над «Сибирью».Пока «Югра» выступала в Высшей лиге, количество занимающихся хоккеем детей увеличилось в округе с двух тысяч до четырёх. А когда вошли в КХЛ — до восьми тысяч. Сегодня свыше восьми тысяч пацанов… Хотя нет, есть и девчонки… занимаются хоккеем в округе. Это очень серьёзный показатель. И у нас есть костяк постоянных болельщиков — около двух с половиной тысяч человек ходят на игры всегда. Для такого небольшого города это очень много. Кроме того, я недавно разговаривал с руководителем телерадиокомпании «Югра», и он заверил, что трансляции наших матчей смотрят сотни тысяч людей по всему округу. И малейший сбой в трансляции или перенос времени вызывает шквал возмущённых звонков», — цитирует Филипенко «Миксун.fm».