Торторелла: психологически Бобровский вырос ещё сильнее, чем в физическом плане

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла порассуждал на тему важности голкипера Сергея Бобровского в текущих успехах американской команды.
«Мы бы и близко не были там, где находимся, если бы он не тащил нас на своей спине. Он сказал мне, что чувствовал, что его неудачная игра стоила поста тренера Тодду Ричардсу. Он не рад тому, что произошло в прошлом году, и он — один из самых гордых спортсменов, с которыми я работал.
Думаю, психологически он вырос ещё сильнее, чем в физическом плане», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.