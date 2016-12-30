Фетисов: Владивосток готов принять Матч звёзд

Двукратный олимпийский чемпион, сенатор от Приморьяподдержал инициативу «Адмирала» о проведении Матча звёзд КХЛ—2018 во Владивостоке.«Владивосток готов принять такое событие, в этом городе проводятся саммиты, дворец «Адмирала» — один из самых посещаемых в КХЛ. Я уверен, что всё пройдёт хорошо, если будет принято такое решение. Хоккей очень популярен в регионе, и мы взвешивали все «за» и «против» при создании «Адмирала». Я думаю, это один из самых успешных проектов в регионе, где не было хоккейных традиций. Команда полюбилась с первого дня, стала расти посещаемость, интерес к хоккею вышел на другой уровень.Проведение Матча звёзд — это популяризация хоккея в регионе, там и Хабаровск недалеко, Камчатка, Сахалин. Помимо всего прочего, это Япония и Китай, где пройдут две ближайшие зимние Олимпиады (2018 и 2022 годов). Идея правильная и своевременная, все дальневосточники будут благодарны за этот праздник», — цитирует функционера ТАСС.