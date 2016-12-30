Минское «Динамо» уступило сборной Канады в полуфинале Кубка Шпенглера со счётом 2:3.В первом периоде канадцы смогли дважды поразить ворота Бена Скривенса. Отличились Марк-Антуан Пуйо и Крис Ди Доменико. После перерыва Андрей Степанов отыграл одну шайбу, а в концовке третьего периода Чарльз Дженовей сделал счёт 3:1. Вскоре Мэтт Эллисон реализовал большинство «Динамо», но большего команда Крэйга Вудкрофта добиться не смогла.В финале турнира канадцы встретятся с победителем пары «Лугано» — «Давос».