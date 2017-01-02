Семёнов: выездная серия будет для «Витязя» непростой, будем биться за плей-офф

Капитан «Витязя»поделился ожиданиями перед выездной серией команды. В турне подмосковная команда встретится с новокузнецким «Металлургом», «Авангардом», «Сибирью» и «Куньлунь Ред Стар».«Турне будет тяжёлым. Накладывает отпечаток перелёт в Сибирь, смена часового пояса. Мы находимся на границе восьмёрки Западной конференции, нам нужно брать по максимуму. Все ребята это понимают. Так что нужно будет выложиться на 100%. Травмированные? Нет, все в бою, так что будем биться за путёвку в плей-офф», — сказал Семёнов.