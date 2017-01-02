Ахокас: для финского хоккея хорошо, что у нас появляются молодые игроки в НХЛ

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Юсси Ахокас поделился мыслями о своей команде.«В этой команде есть только четыре или пять ребят, с которыми я раньше не работал. Так что вписаться для меня было довольно легко. Самым главным для меня и для игроков было начать турнир с чистого листа. Плохие вещи случаются. Теперь у нас есть, как мы надеемся, две игры. Мы должны продолжать играть быстро и с хорошим контролем шайбы. Такие матчи всегда вызывают давление, и мы должны справиться с ним.Конечно, нет тренера, который не хотел бы получить Лайне, Пулюярви или Ахо. Но это не та ситуация. Мы работаем с теми игроками, что есть в распоряжении. Я считаю, что у нас хорошая команда и хорошие игроки. А то, что у нас появляются игроки НХЛ, которые не могут приехать на МЧМ, – хорошо для финского хоккея", — цитирует Ахокаса официальный сайт МЧМ.