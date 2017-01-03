Самсонов: 15 бросков по моим воротам – тяжеловато, редко такое бывает

Голкипер молодёжной сборной Россииподелился эмоциями от победы в 1/4 финала МЧМ над Данией (4:0). Эта встреча стала для Самсонова второй подряд на турнире без пропущенных шайб.«Рад, что победили, спасибо команде, защитникам особенно. Я бы не сказал, что гол Полунина был переломным в начале игры, бывают случайности. Мы играли и даже не думали, какой гол переломный, играли от перво й минуты до последней.15 бросков – тяжеловато, не привык я к такому, очень редко такие нагрузки бывают. Ничего страшного – значит, надо больше концентрации. В Монреаль поедем с отличным настроением. И США, и Швейцария очень хорошие команды, пусть сначала выяснят, кто сильнее. Мы с нормальным настроением ждём соперника», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.