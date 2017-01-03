Форвард сборной России Рубцов может пропустить полуфинал МЧМ-2017

Нападающий сборной России, получивший травму и покинувший лёд во втором периоде четвертьфинального матча с командой Дании, может не сыграть в полуфинале. Решение, по словам главного тренера Валерия Брагина, примут врачи.«У Рубцова травма, его ударили клюшкой. Посмотрим, что дальше. Герман попал в эту сборную, потому что здорово сыграл на суперсерии. Что здесь – не знаю. Хотя со словаками выглядел неплохо. У него впереди вся хоккейная жизнь. Талант есть, надо развивать себя физически. Сейчас его осматривают доктора.Не могу сказать, что Дания нас провоцировала. Рубцову просто попали клюшкой под маску, в нос. Всё разворотили. При счёте 4:0 в нашу пользу они хотели попрыгать, но всё уже было ясно. Остальные травмированные, возможно, завтра выйдут на лёд», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.