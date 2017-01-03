«Витязь» взял верх над «Кузней», забив три гола менее чем за две минуты

Новокузнецкий «Металлург» на домашней площадке проиграл «Витязю», встреча завершилась со счётом 3:4.В первом периоде гости забросили три шайбы за минуту и 42 секунды. Отличились Роман Горак, Алексей Копейкин и Алексей Макеев. Во второй двадцатиминутке «Кузня» отыграла два гола усилиями Игоря Скороходова и Кирилла Семёнова, но за 11 секунд до второго перерыва Марио Кемпе сделал счёт 4:2. В заключительной трети Денис Вихарев вновь сократил отставание до минимума, но большего хозяева добиться не смогли.