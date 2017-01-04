Торторела: я хочу, чтобы «Коламбус» не задирал носа и просто играл

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (3:1), которая стала для команды 16-й подряд в текущем сезоне. До рекорда осталось две победы.«Горжусь командой. Они это заслужили. Я доволен тем, как они справляются в последних трёх матчах, несмотря на все разговоры. Это хороший тест для игроков.Я хочу, чтобы мы не задирали носа и просто играли. Вы знаете, кто мы? Мы – это группа бизнесменов. И игроки понимают, что нужно каждый день приходить на работу и делать своё дело, сосредотачиваясь на каждом дне. Не беспокоиться о том, что было и что нас ожидает впереди», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.