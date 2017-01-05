Назначены судьи на Матч звёзд КХЛ—2017

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги определил бригаду арбитров, которая будет работать на Матче звёзд КХЛ в рамках Недели звёзд хоккея в Уфе.Главными судьями матча станут Юрий Цыплаков и Роман Гофман, линейными – Константин Горденко и Станислав Раминг.Юрий Цыплаков: «Новость о назначении на Матч звёзд стала отличным подарком на Новый год! В моей судейской карьере это будет уже второй Матч звёзд, а первый был ещё в Суперлиге – в декабре 2003-го в Санкт-Петербурге. Это незабываемое событие, и теперь снова хочется получить удовольствие от этого большого хоккейного праздника».Роман Гофман: «Я узнал о назначении на Матч звёзд в свой день рождения, поэтому лучшего подарка не придумаешь. Скажу честно, это стало для меня полной неожиданностью. Хочется выразить слова благодарности руководству за оказанное доверие. У меня нет ни малейшего представления о том, что такое Матч звёзд, поэтому я не знаю, чего от него ожидать. Единственное, в чём я точно уверен, — это в том, что в Уфе соберутся лучшие хоккеисты КХЛ. Надеюсь увидеть великолепное шоу, и у меня есть время что-нибудь к нему придумать».