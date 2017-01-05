Свитов: за Умарком нам никто не говорил следить

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).«В дерби всегда хочется выиграть. Сегодня вели 1:0, пропустили в третьем периоде и проиграли по буллитам. Будем готовиться к следующим матчам. Моментов было много. В том числе во втором периоде не забили в пустые ворота. В овертайме выводили на бросок, Секач бросал. Не забили в тех моментах, когда должны были, от этого и такой результат.Я предлагал подраться Хартикайнену и Умарку? Нет, никому не предлагал драться. За Умарком нам никто не говорил следить.Сыграли без удалений, так получилось. Не всегда это удаётся. Всё равно в игре случается, что бывает зацеп или ещё что-то. Но сегодня сыграли без удалений», — цитирует Свитова пресс-служба клуба.