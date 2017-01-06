Кожевников: Капризов созрел для НХЛ, летом его тяжело будет удержать в Уфе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира в Канаде, а также отметил, что Кирилл Капризов уже созрел для игры в НХЛ. Подопечные Валерия Брагина выиграли бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Швеции (2:1 ОТ).
«Ещё до старта турнира наша команда по всем показателям входила в первую четвёрку. Победа в матче за бронзу — заслуженная. Если откровенно говорить, то команда не показывала выдающейся игры, но заслуга Брагина в успехе огромна. Видно, что у нас была полностью тренерская команда.
Если бы не Капризов, то не было бы такого результата на МЧМ. Когда нужно, он забивал и вёл команду за собой. С первых игр было видно, что Кирилл является лидером в сборной. Он оправдал все надежды и достойно выступил. Летом, безусловно, очень тяжело будет удержать Капризова в КХЛ, парень созрел для игры в НХЛ. С такой самоотдачей провёл мировое первенство! Но здесь Кирилл сам должен решать. Жалко, конечно, что такие игроки будут уезжать из нашей лиги, но пока мы не примем какого-то решения в КХЛ, то хоккеисты будут уезжать. Капризов — молодая звёздочка», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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