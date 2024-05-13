Никитин — о легионерах: это резерв для усиления «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что резервом для усиления ярославского клуба является подписание контрактов с легионерами. В следующем сезоне КХЛ лимит на иностранных хоккеистов увеличится до пяти человек.

«У нас всего один легионер? Это резерв для усиления, для того же Макса Берёзкина рост происходит не только тогда, когда есть свободный путь, но и когда есть сильная конкуренция. И те люди рядом, у которых можно чему-то научиться. Макс отличается своим игровым интеллектом, а также желанием качественно развиваться. Когда есть конкуренция – это всегда возможность роста, который необходим для профессионального спортсмена», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.