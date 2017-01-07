Александров: «Сочи» хорошо реализовал моменты и вытерпел в меньшинстве

Защитник ХК «Сочи»подвёл итоги матча с «Барысом» (4:0).«Хорошо реализовали моменты, где-то вытерпели, выстояли в меньшинстве. Особенно во втором периоде у нас было несколько удалений подряд, но не пропустили, все молодцы. Вовремя забили первый и второй голы – очень важные шайбы для нас. И третий тоже. Сегодня всё удачно сложилось, поздравляю всех с победой.Перед Новым годом у меня было небольшое повреждение, усиленно восстанавливались. Где-то и сейчас продолжаем работу над восстановлением, но лучше, чем было. Надеюсь, что будет всё нормально», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.