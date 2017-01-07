Белов: Сятери выбыл на две-три недели

Главный тренер подмосковного «Витязя»подвёл итог выездного поражения от новосибирской «Сибири» (3:2).«В Новосибирске всегда приятно играть, на стадионе потрясающая обстановка. Сегодня был хороший матч, инициатива переходила от команды к команде, оба соперника сыграли в атаке достаточно креативно. Что касается нас, то «Витязь» проиграл третий период, «Сибирь» просто не дала нам шансов. Возможно, нас надломили удаления, было шесть минут штрафа подряд. В сложной ситуации мы выстояли, но затем пропустили, когда защитник совершил грубейшую ошибку.Что касается травмы нашего основного голкипера Харри Сятери, то он, согласно предварительным прогнозам, выбыл на две-три недели. После углублённого обследования сможем сказать точнее», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.