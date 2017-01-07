Назаров: раз Кареев тащит игру — флаг ему в руки, пусть дальше тащит в плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги матча с «Трактором» (1:0) и оценил игру вратаря«Хочу своих ребят поблагодарить. Три тяжёлых матча провели дома. Все они, можно сказать, — за выживание. Забиваем мало, но в то же время обороняемся хорошо. Сегодня поддержали молодого вратаря и выиграли матч. Для нас сейчас важна каждая победа. Так что спасибо ребятам, бьются.Безусловно, тяжёлое поражение было в прошлой игре. На последних секундах матча пропустить… Молодцы ребята, собрались. Где-то нам сегодня и повезло. Опять же подчеркну — лёгких игр сейчас нет.Не боюсь ли, что Кареев сломается? Я сторонник того, что если игрок тащит игру, то флаг ему в руки и пусть дальше тащит в плей-офф. Если он показывает неплохой хоккей, то почему мне его убирать», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.