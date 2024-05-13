Линдхольм стал седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В середине третьего периода гости впереди — 4:2.

В составе «Кэнакс» дубль оформил шведский нападающий Элиас Линдхольм, который обе свои шайбы забросил при игре в большинстве. Таким образом, 29-летний Линдхольм стал всего седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф.

Ранее как минимум дубль в большинстве в одном матче плей-офф в истории «Ванкувера» оформляли Иван Глинка (1982), Дуг Хэлуорд (1984), Тревор Линден (1996), Райан Кеслер (2011), Даниэль Седин (2011) и Сами Сало (2011). Линдхольм стал первым игроком в истории канадского клуба с подобным достижением за последние 13 лет.