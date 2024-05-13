Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Линдхольм стал седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф

Линдхольм стал седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф
Комментарии

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В середине третьего периода гости впереди — 4:2.

В составе «Кэнакс» дубль оформил шведский нападающий Элиас Линдхольм, который обе свои шайбы забросил при игре в большинстве. Таким образом, 29-летний Линдхольм стал всего седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)     3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)    

Ранее как минимум дубль в большинстве в одном матче плей-офф в истории «Ванкувера» оформляли Иван Глинка (1982), Дуг Хэлуорд (1984), Тревор Линден (1996), Райан Кеслер (2011), Даниэль Седин (2011) и Сами Сало (2011). Линдхольм стал первым игроком в истории канадского клуба с подобным достижением за последние 13 лет.

Материалы по теме
Экхольм стал вторым защитником в истории «Эдмонтона» с голами в трёх кубковых матчах кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android