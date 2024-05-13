Линдхольм стал седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф
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В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В середине третьего периода гости впереди — 4:2.
В составе «Кэнакс» дубль оформил шведский нападающий Элиас Линдхольм, который обе свои шайбы забросил при игре в большинстве. Таким образом, 29-летний Линдхольм стал всего седьмым игроком в истории «Ванкувера» с 2+ голами в одном матче плей-офф.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4) 1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4) 1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5) 1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5) 2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4) 2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4) 3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)
Ранее как минимум дубль в большинстве в одном матче плей-офф в истории «Ванкувера» оформляли Иван Глинка (1982), Дуг Хэлуорд (1984), Тревор Линден (1996), Райан Кеслер (2011), Даниэль Седин (2011) и Сами Сало (2011). Линдхольм стал первым игроком в истории канадского клуба с подобным достижением за последние 13 лет.
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