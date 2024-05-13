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Кожевников: наверное, только в ГРУ знают, зачем «Трактор» откопал этого Гру

Кожевников: наверное, только в ГРУ знают, зачем «Трактор» откопал этого Гру
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников гневно прокомментировал назначение канадского специалиста Бенуа Гру на пост главного тренера «Трактора».

«Был шокирован дважды. Сначала когда внаглую убрали своего тренера Заварухина и назначили канадца Гру. А затем когда некоторые челябинские эксперты дружно принялись убеждать в величии этого канадского проходимца. Это нелепо и смешно!

Он 10 лет работал в фарме «Тампы»? Так потому так его и называю. Все эти годы «Тампа» вылезала на таланте Кучерова, Василевского и Стэмкоса, а её кризис как раз и связан с тем, что ниже из системы никто не приходил, там пустота.

И вот человека, который эту пустоту создал и никого не подготовил, вызывают спасителем в Челябинск. Причём во времена СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ (Главном Разведывательном Управлении. — Прим. «Чемпионата») знают, зачем «Трактор» откопал этого Гру», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey

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