Овечкин: матч с «Оттавой» получился скучным

Нападающий «Вашингтона»поделился впечатлениями от игры с «Оттава Сенаторз» (1:0).«Матч получился скучным для обеих команд, моментов было немного, парочка попаданий в штангу. Мы хотели использовать те моменты, что «Оттава» дала нам создать, после чего обороняли своё преимущество.Мы отлично поработали при игре в меньшинстве, было много блоков, а наш вратарь Брэйден Холтби вновь был великолепен. Сейчас мы делаем то, что от нас требуется, и набираем очки», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.