25 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» в ОТ одолеть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:1.На 28-й минуте Дэвид Савар вывел вперёд хозяев. «Коламбус» удерживал лидерство на протяжении всей встречи, но за 17 секунд до финальной сирены позволил соперникам отыграться и перевести игру в овертайм. Отличился Брэйден Шенн с передачиИзбежать поражения «Флайерз» не сумели — автором решающего гола стал Ник Фолиньо. Российский голкипер «Блю Джекетс»отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.