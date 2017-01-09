Кросби вернулся на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) сделал две голевые передачи.Канадский хоккеист набрал своё 44-е (26+18) очко в сезоне в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ, вернувшись на второе место в гонке бомбардиров, которую по-прежнему возглавляет Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).Видео результативных действий Кросби доступны по ссылкам:https://www.nhl.com/video/t-283278604/c-48200403https://www.nhl.com/video/t-283278604/c-48202903