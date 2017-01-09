Питерс: было бы неплохо, если бы Ахо был больше нацелен на ворота

Главный тренер «Каролина Харрикейнз»поделился мнением о прогрессе финского форварда Себастьяна Ахо, оформившего дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). В 40 матчах своего дебютного сезона в НХЛ Ахо набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «+2».«Я вижу у него устойчивый прогресс в том, что касается работы с шайбой, умения создать момент, выхода на позицию для броска. Было бы неплохо, если бы он сам был больше нацелен на ворота. Но ему всего 19 лет, и сейчас он прогрессирует именно так, как от него и ожидалось», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.