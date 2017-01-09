Бут: у «Авангарда» есть чёткая структура и видна тренерская работа

Нападающий «Авангарда»высказался о своей игре в текущем сезоне и пребывании в омской команде.«В матче у меня бывает много контактной игры, физических противодействий, борьбы. Когда ты находишься в центре событий, такие моменты происходят постоянно.Тренеры хотят, чтобы я демонстрировал тот же стиль, который показывал до этого, чтобы был таким же силовым игроком, быстрым, качественно работал с шайбой, был лидером команды. Это те роли, которые я способен выполнять. Если вы взглянете на игру, у нас есть чёткая структура и видна тренерская работа. Ребята дисциплинированные, они не совершают много ошибок и действуют на льду уверенно.Я бы отметил такой забавный момент, что всегда в плей-офф больше одной серии мои команды не играли. Так было в любой из лиг. Я думаю, вместе с «Авангардом» мне нужно преодолеть первый раунд плей-офф, и тогда всё будет прекрасно. Практически после каждой игры мне трудно заснуть, иногда это случается под утро, в четыре или пять часов.С кем из игроков «Авангарда» наиболее дружен? С теми, кто свободно владеет английским. Это Анелев, Густафссон, Фурх, Соботка и Никитин. С ними мне проще всего, но нравятся в команде все ребята, со всеми хорошие отношения», – цитирует игрока официальный сайт омской команды.