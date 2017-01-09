«Коламбус» выставил вратаря Макэлинни на драфт отказов и вызвал из АХЛ Форсберга

«Коламбус Блю Джекетс» выставил вратаряна драфт отказов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Голкипербыл вызван из АХЛ.33-летний Макэлинни провёл в этом сезоне семь матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 92,4 и коэффициентом надёжности 2,39. Всего в НХЛ на его счету 45 побед в 154 матчах с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,96.24-летний Форсберг в этом сезоне провёл за фарм-клуб «Коламбуса» 19 матчей и одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,16 шайбы за игру и отразив 93% бросков.