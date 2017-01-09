Кудашов: карт-бланша у Лугина нет, но он получает больше времени в большинстве

Главный тренер ярославского «Локомотива»подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:1).«Хотел бы сначала болельщиков поздравить с первой победой в новом году. По игре — всё симметрично, можно сказать. Не доводили свои моменты до ума, но в конце концов всё-таки забили. Тяжёлая игра, но к этому и готовились — после долгого выезда, да к тому же и после праздников.Почему уже в середине матча присадили молодых? Надо было взвинтить темп, поэтому перешли на игру в три звена. Молодые ребята не выпадали, мы им объяснили, для чего это делается. Конечно, им чуть труднее было, но они не выпадали. По поводу Лугина — карт-бланша у него нет, конечно, пока он только вливается, просто получает чуть больше времени в большинстве.Есть вопросы по игре к команде — вопрос по перестройке на игру в обороне. 50 минут больше атаковали, а тут надо было строже сыграть — но концентрация где-то подрастерялась», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.