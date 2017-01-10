«Вашингтон» обыграл «Монреаль», Овечкин набрал 3 очка, Кузнецов — 2

«Вашингтон Кэпиталз» добыл победу над «Монреаль Канадиенс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.В составе победителей отличились Никлас Бекстрём (12-я минута),(49), Бретт Коннолли (52) и(57). Гол престижа в составе «Монреаля» забил Томаш Плеканец (48). Отметим, что Кузнецов помимо заброшенной шайбы отметился одной голевой передачей, Овечкин — двумя.Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на льду 19 минут. Его коллега по амплуа из «Монреаля» Алексей Емелин также отыграл 19 минут, нападающий Александр Радулов — 22 минуты, Никита Щербак — 11 минут.Эта победа стала для «Вашингтона» шестой подряд.