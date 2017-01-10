Агент Капризова: разговаривал с руководством «Миннесоты», давления на нас нет

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы форварда Кирилла Капризова, рассказал о переговорах с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», драфтовавшем российского нападающего.
«Конкретных разговоров по поводу отъезда Капризова в НХЛ пока не ведётся. Никакой определённости не присутствует в данном развитии событий ввиду того, что у Кирилла контракт с «Салаватом Юлаевым» до 30 апреля 2018 года. В ближайших планах – Уфа. Кирилл присоединился к команде и полностью готов помочь уфимцам преодолеть возникший в их игре кризис.
Лично я во время молодёжного чемпионата мира общался с руководством «Миннесоты». Кирилл – нет, так как был занят выступлением команды. В «Уайлд» выразили свою заинтересованность. Отметили высочайший талант Кирилла и сказали, что им достался такой подарок в пятом раунде. Но никакого давления и разговоров из серии «Бросайте всё и приезжайте» не было. С нашей стороны это вызывает серьёзное уважение», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Кирилл Капризов был капитаном молодёжной сборной России, выигравшей бронзовые медали на чемпионате мира в Торонто и Монреале в 2017 году.
Полное интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате» сегодня.
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