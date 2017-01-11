Жиру: я верю, что «Филадельфия» движется в правильном направлении

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал поражение от «Баффало» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флайерз» проиграли 9 из последних 11 матчей после 10-матчевой серии побед.
«Мы должны продолжать работать как команда. Я в самом деле верю, что мы движемся в правильном направлении. Перед тем как выиграть 10 матчей подряд, мы тоже показывали хороший хоккей, но не добивались результата. Так что мы должны сохранять нашу уверенность в себе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.