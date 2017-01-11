Билялетдинов: Глинкина мы планируем задействовать в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин сможет сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Глинкин пропустил три матча подряд из-за травмы. Хоккеист уже тренировался с командой. Тренировку пропустили защитник Роман Абросимов и нападающий Евгений Григоренко — они находятся в списке травмированных. «Ак Барс» проиграл два предыдущих матча дома – «Салавату Юлаеву» (1:2 ШБ) и магнитогорскому «Металлургу«» (0:2).
«Глинкина мы планируем задействовать в матче с «Локомотивом». Что касается Романа Абросимова, то он болеет.
Мы играли против сильных команд, и это всегда позволяет увидеть проблемы, которые у тебя есть. Очков мы получили недостаточно, но игры были полезными для нас и позволят сделать выводы. Что касается игры, есть положительные и отрицательные моменты. Сказать, что все хорошо не могу. Работаем. Есть картина игры, которую мы хотим видеть. Мы считаем, что Гарипов сейчас играет посильнее Галимова. На этом этапе мы дадим ему сыграть больше матчей. Галимов работает хорошо и всегда готов играть», — цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».