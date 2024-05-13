Бёзер повторил достижение Буре по голам за «Ванкувер» в первые 9 матчей одного плей-офф

По ходу первого периода третьего матча серии с «Эдмонтоном» американский форвард «Ванкувера» Брок Бёзер отметился двумя заброшенными шайбами. Всего в текущем плей-офф на счету форварда семь голов в девяти матчах.

Таким образом, Бёзер повторил достижение российского нападающего Павла Буре по голам за «Ванкувер» в первые девять матчей одного плей-офф (1995 год). Больше голов за девять матчей одного плей-офф забил лишь Микаэль Самуэльссон. В 2010 году шведский форвард забросил восемь шайб за девять матчей.

Примечательно, что изначально на счету Бёзера по итогам первого периода было три заброшенные шайбы. Однако позднее первый гол переписали на Элиаса Линдхольма, которого коснулась шайба после броска Бёзера.