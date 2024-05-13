«Амур» заключил контракт с канадским нападающим Девином Броссо

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«Амур» заключил контракт с нападающим Девином Броссо. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, односторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне 28-летний канадский нападающий выступал за «Куньлунь». Форвард провёл 67 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 23 шайбы и отдал 12 результативных передач.

Нападающий провёл в КХЛ два сезона, оба за китайский клуб. Всего в Континентальной хоккейной лиге Броссо сыграл 127 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 37 шайб и отдал 17 результативных передач.

В прошлом сезоне «Амур» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах.