«Люди могут говорить что хотят». Беннетт ответил на критику за силовой приём на Маршане

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт отреагировал на критику болельщиков и хоккеистов «Бостона» за силовой приём на капитане «Брюинз» Брэде Маршане, в результате которого тот получил травму и пропустил четвёртый матч серии.

«Это хоккей плей-офф. Люди могут говорить что хотят. Очевидно, что есть страстные болельщики, которые будут болеть за свою команду и делать всё возможное, чтобы поддержать своих ребят. У нас есть план игры, и мы знаем, что нам нужно делать. На нас не влияет внешний шум», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Маршан получил травму в столкновении с Беннеттом на четвёртой минуте первого периода третьего матча серии. Форвард после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения.