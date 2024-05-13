Никитин: мы понимали, что будет делать «Магнитка». Они это и делали

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, удивил ли его «Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Удивил ли чем-то Разин? В принципе, мы понимали, что они будут делать, они это и делали. Зачем им от этого отказываться, если с помощью такой игры люди попали в финал и прошли всю регулярку? Наша философия заключается в том, что мы детально разбираем соперника, но всегда фокусируемся на своей игре. Верю, что если ты не контролируешь свою игру, то сложно подстроиться под соперника. Если контролируешь – то можешь использовать его слабые стороны», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Локомотив» проиграл «Магнитке» в финале плей-офф КХЛ со счётом 0-4 в серии.